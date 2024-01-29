美國共和黨國會議員選擇杯葛與拖延軍援烏克蘭，對此，北約最高長官史托騰柏格(Jens Stoltenberg)深感憂慮，他呼籲美國議員應該在乎國際安危，應繼續資助烏克蘭，以對抗俄羅斯的侵略。他警告說，如果普丁獲勝，就是鼓勵其他獨裁國家發動大膽的侵略行動，比如北京對台灣的動作。

史托騰柏格接受福斯週日新聞(Fox News Sunday)的訪問，他特別強調「北京正在密切關注，北約盟國對普丁入侵烏克蘭的反應」。

「烏克蘭應該持續得到支持，因為我們意識到，北京正在密切關注此事。」

他說，「如果普丁在烏克蘭得償所願(領土侵略得到國際默認，並獲得收益)，美國、歐洲和世界其他地區的秩序將變得非常脆弱。

這位北約最高領導人表示：「最要緊的是，普丁不可在烏克蘭為所欲為，這將使其他獨裁國家更加膽大妄為。今日烏克蘭，可能明天是台灣。」

1949年中國內戰局勢抵定後，僅有台灣與周邊小島未被北京政權統治，形成兩岸對峙局面。長久以來，北京一直宣稱台灣是未收回的領土，並認為台灣必須被大陸所統一。

史托爾騰柏格將在這星期拜會美國高級國防官員，以及國會立法者，討論如何繼續向烏克蘭提供資金與軍事援助。拜登政府是支持繼續援助烏克蘭，但是國會的共和黨議員，因美國邊境政策和其他政治問題的爭議，持續杯葛拜登的援助法案。

戰爭經過兩年，美國政界對烏克蘭的支持力度變得減弱，批評者指責烏克蘭的腐敗問題。另一方面，政界也有一些人物認為，烏克蘭應該選擇談判，依現狀停火。