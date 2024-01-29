天氣爆冷，病毒肆虐，病號驟增，台中市上周新增3例流感重症個案，另增1死，且新增新冠併發症76例皆住院中；醫師預期疫情高峰還沒到，春節長假過後會是更嚴峻的考驗；也呼籲民眾該接種的疫苗快接種，出入公共場所戴口罩，並做好手部衛生勤洗手。

依據疾管署資料台中市今年（2024）第4周（1月21日到1月27日)類流感門診就診人次為1萬5116人次、急診就診人次為917人次；且上周新增3例流感重症個案以及1例死亡個案，累計自112年10月流感季迄1月27日止台中市已有24例流感併發重症，其中3例死亡，目前仍有6人住院治療中。

台中市衛生局指出，上周新增3例流感重症確診個案，分別為70多歲及20多歲2名女性以及1名70多歲男姓，3人皆有慢性疾病史且皆未接種112年季節性流感疫苗，2例於113年1月中因咳嗽、發燒、呼吸喘等症狀就醫，至急診就醫目前收治加護病房治療中。

至於上周新增1流感重症死亡，衛生局指為1名70多歲女性，有糖尿病、心血管疾病史，未規則服藥控制，並未接種2023年度流感疫苗，今年1月中出現發燒、意識不清等情形，就醫後因肺炎收治於加護病房治療，雖經醫護團隊積極救治，仍不幸因肺炎及敗血性休克於上周病逝。

台中榮總小兒感染科主任陳伯彥指出，最近除流感、副流感以及呼道病毒外，連過去冬天比較沒有出現的腸病毒等各種病毒都肆虐，台中大肚甚至出現1例腸病毒71病例，他呼籲家長，除流感疫苗、新冠疫苗外，5歲以下幼兒應接種腸病毒71型疫苗。

而衛福部台中醫院前小兒感染科主任陳敏恭推論是因免疫負債影響，倆人也預估疫情高峰還沒到，春節長假南來北往，加上許多人出國，預期屆時病號會更多，呼籲民眾應接種疫苗，出入公共場合戴口罩並落實勤洗手個人衛生防護。