公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象為65歲以上長輩，有鑑於村里長、代表等民代常在第一線服務，苗栗縣大湖鄉長黃惠琴向縣府爭取未滿 65歲村長、代表施打公費疫苗，對此，縣長鍾東錦允諾協助辦理，他認為所需費用不高，已請相關單位盤點人數，並購買疫苗讓他們接種。

為了長者提升保護力，避免因感染肺炎鏈球菌而導致嚴重併發症，各縣市都會採購公費肺炎鏈球菌疫苗，免費提供65歲以上長輩與55歲至64歲原住民等族群接種疫苗。

不過隨著選舉環境改變，基層民代年輕化，許多民代勤走地方，有較高機率感染疾病的風險。為此，大湖鄉長黃惠琴近日在縣務會議中，建議讓未滿65歲的村里長、代表也可以免費施打肺炎鏈球菌疫苗。

黃惠琴表示，鄉內的村長、鄉代表有愈來愈年輕趨勢，許多人都還不到65歲，他們平時在第一線服務，與不特定大眾接觸頻繁，有較高機率感染肺炎鏈球菌風險，所以希望縣府幫忙，能免費替全縣村里長、鄉鎮代表施打疫苗。

有村長提到，認真村里長隨時都在關心在地居民需求，每天少說8到12小時都在外頭，舉凡路燈不亮、道路不平或是颱風豪雨要協助排水，都會時刻向相關單位通報，平常也要照顧社區，協助弱勢長輩送餐，若能免費施打疫苗，在外奔波多一層保護，確實比較心安。

對此，縣長鍾東錦贊同黃惠琴的建議，他表示，據了解1劑肺炎鏈球菌疫苗價格為1600元，未達公費疫苗的民代人數應當不多，花費頂多幾十萬元，他目前已先指示民政處，先調查統計未滿65歲村里長、代表的人數，再交由衛生局依法購買疫苗並協助接種。