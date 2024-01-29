台南知名觀光品牌月津港燈節日前正式啟燈，台南市長黃偉哲赴月津港舉辦啟燈儀式與開幕展演，會場除邀來人氣歌手魏嘉瑩、孫盛希表演多首名曲，也在水面上表演「台南400．月津風華」水上劇場，為2024年台灣最美水岸藝術燈節揭開序幕。

市長黃偉哲舉辦開幕儀式。（圖／台南市政府）

月津港燈節正式啟燈，市府日前於月津港盛大舉辦開幕展演，會場內演出「台南400．月津風華」水上劇場，以燈籠、絹扇、火舞、官將首演出，演出內容以萬家燈火、月光舞影、流金歲月與四方眾神等不同主題段落，呈現月津風華的記憶與台南400年的歲月軌跡。

台灣最美水岸藝術燈節登場！月津港燈節開幕啟燈。（圖／台南市政府）

開幕典禮上也邀來人氣創作歌手魏嘉瑩帶來〈藍色眼睛〉、〈花香〉等多首膾炙人口的歌曲。下半場演出則由金曲歌手孫盛希獻唱〈小心翻閱〉、〈Adddicted〉，派對感十足的舞曲成功帶動全場氣氛。

今年月津港燈節以「夢想將近．鹽水新視界」為主題，共規劃有藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區，以及大眾廟鹽水車站光環境等五大展區，並搭配5G數位虛擬創作及導覽功能總計66件作品。其中，新創燈區今年的亮點作品《聲鏡》，由裝置藝術團隊404 N.F、聲音科技藝術家張欣語攜手合作，以大型燈光裝置以及現場即時聲音表演建立起展覽氛圍，開幕現場進行燈光動態影像及即時聲音藝術的表演活動，吸引大批民眾觀賞。

台南市長黃偉哲指出，台南市榮獲《國家地理旅遊》雜誌肯定，上榜2024年全球最酷景點，更獲CNN評選為2024最值得造訪城市，而月津港燈節被譽「台灣最美水岸藝術燈節」，在山區也有龍崎空山祭燈節，山水相映、美不勝收。此外，鹽水還有一系列的活動，其中兩大盛事，鹽水蜂炮和燈會，一動一靜分別讓全世界看到截然不同的台南。

黃偉哲強調，除月津港燈節以外，今年台灣燈會在台南是全國一大盛會，2月3日的安平燈區啟燈，象徵歷史傳承；2月4日的沙崙燈區啟燈，則象徵科技與未來。此外，在新營天鵝湖公園還有新營波光節，黃偉哲邀請國人朋友把握各個燈節及及活動，親眼見證台南動人的夜空。