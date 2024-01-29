嚴立婷日前在《小姐不熙娣》分享，曾被一名資深女星開嗆、摔麥克風，只因她說對方的老公不像韓星。而網友猜測該資深女星就是狄鶯，對此，狄鶯不滿被抹黑，甚至大動肝火，後來嚴立婷透過經紀人回應：「真的不是狄鶯姐！」坦言很抱歉。

嚴立婷先前捲入口舌風波。（翻攝嚴立婷臉書）

嚴立婷今（29）日出席東森益智節目《全民星攻略》錄影，被問到此事，她先是裝傻笑說：「什麼事嗎？什麼爭議？」曾國城聽後一頭霧水，用吃瓜的語氣頻頻好奇「到底是什麼事？」。

當記者問到「狄鶯」2字，嚴立婷表情尷尬，解釋道：「沒什麼事，就是上節目的一些小事。」曾國城誤以為嚴立婷跟孫鵬有掛，這讓嚴立婷無奈說：「壽星可以這樣口無遮攔嗎？」

曾國城眼看場面越發尷尬，馬上把麥克風遞給一旁的朱芯儀，「我們這有個抗癌鬥士，快點問她，多勵志啊！」。朱芯儀今頂著黑溜溜的真髮上節目，表示現在身體狀況越來越好，雖要定期回診，但生活與工作都已回到正常軌道。