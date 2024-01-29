過年倒數進入倒數，據蝦皮購物統計，１月起站上「年貨」相關關鍵字搜尋熱度急速成長超過3倍，其中「肉乾、魷魚絲、果乾」等乾貨美食更擠進熱搜排行榜。今年蝦皮購物再次打造「台北年貨大街線上專區」，串聯迪化街商圈、台北地下街商圈、後站商圈、華陰街北車商圈、寧夏夜市商圈、艋舺夜市商圈、榮濱商店街等台北特色年味商圈，攜手御華生、度小月、鰻魚兄弟、火星猴子等超過百家特色名店祭出年貨5折起優惠。

迎接新春食品銷售旺季，蝦皮購物賣家「展榮商號」預估春節年貨買氣有望再漲8成。（蝦皮購物提供／古明弘台北傳真）

此外，蝦皮購物「2.2免運盛典」加碼集結保健食品、遊戲機、民生用品等熱銷夯品祭「快速出貨5折起專區」，天天下單免運店家商品選擇蝦皮店到店取貨享最低99元起免運吃到飽，2月2日當天更加碼全站滿299元無限免運，上站玩寶箱遊戲再抽最高8888蝦幣。

蝦皮購物「台北年貨大街線上專區」鰻魚兄弟 頂級無刺感外銷日本關東蒲燒白鰻優惠組，優惠價520元。（蝦皮購物提供／古明弘台北傳真）

特別的是，蝦皮購物也推出線下活動，即日起至2月8日，每日13點、15點、17點、19點在台北迪化街永樂廣場還有「龍來抓紅包」活動，民眾完成指令任務即有機會將蝦皮購物999元優惠券、比得兔床包組、IRIS OHYAMA智慧型電子壓力鍋、龍好運發財金等好禮免費帶回家。