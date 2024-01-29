美女主播劉方慈日前推出「有你真好正能量常用語」專屬公益貼圖、於LINE上上架，他並承諾將把下載收益所得全數回饋給北台南家扶中心，用以扶持希望工程的清寒學子。劉方慈表示，期望透過此次活動拋磚引玉、匯集社會的愛心，以幫助弱勢學子完成學業。

北台南家扶中心長期幫助台南弱勢家庭度過生活困境，如透過媒合愛心物資及發放獎學金等。日前北台南家扶中心攜手崑山科大公廣系同學與美女主播劉方慈共同推出「劉方慈主播『有你真好』正能量常用語」專屬公益貼圖。劉方慈親自與青年學子面對面討論貼圖、拍攝、以及發想文案，設計出一系列以劉方慈主播專業形象搭配日常生活用語的LINE貼圖。劉方慈表示，將會把貼圖收入捐給北台南家扶中心，以幫助弱勢學子完成學業。

美女主播劉方慈長期關注北台南家扶中心，並認同家扶中心幫助弱勢兒童及其家庭、社區脫離貧窮的核心理念。北台南家扶中心近日除了媒合認養人的愛心物資提供弱勢兒童生活扶助外，也推動助學希望工程，以提供獎學金的方式協助弱勢兒童完成學業。本次劉方慈南下協助學生進行「家扶基金會-北台南家扶中心」公益案，全案由學生自行設計、拍攝並製作出「劉方慈主播『有你真好』正能量常用語」專屬貼圖，以籌措助學獎金。

劉方慈「有你真好」公益貼圖 (圖片來源：北台南家扶中心/崑山科大公廣系提供)

北台南家扶中心表示，由家扶中心所扶助弱勢家庭約有850戶近1500位兒少，月收入在2萬5千以下的家庭則占約七成。近年因通膨造成物價上漲，加大弱勢家庭經濟負擔，孩子的學習機會也常因此受限，部份孩子甚至因此而休學幫助家計。北台南家扶中心日前特地拍攝宣導短片，讓民眾了解弱勢家庭的真實故事，希望能藉此集結社會力量幫助弱勢孩子安心上學。

北台南家扶中心強調，家扶原定於今年2月18日頒發助學金，得籌措564萬元助學金，用以協助近300名高中職、大專生以及500名中、小學生。然而目前仍有近200萬元的缺口，家扶中心期望透過此次公益貼圖活動籌措足夠資金以幫助弱勢，並呼籲民眾踴躍購買貼圖做公益。