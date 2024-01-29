南韓女團IVE成員張員瑛長相精緻，身材比例前凸後翹，堪稱完美，宛如真人芭比，更被冠上「五代女團神顏TOP」，13歲參加選秀節目《PRODUCE 48》就獲得大批粉絲喜愛，以第一名身分出道；近日她一張舞台照流出，超明顯的肌肉線條讓網友們嚇一跳，但也有粉絲表示一切都是誤會。

19歲的張員瑛日前一張表演照在網上瘋傳，只見她將長髮盤起，身上穿著一件白色亮片短裙，搭配同色髮飾和項鍊充滿精緻少女感，不過她舉起雙手做出類似開胸的動作時，二頭肌線條超明顯，甚至還爆出青筋，宛如肌肉芭比。

手臂線條引起大批網友關注：「張員瑛的肌肉震撼到我了，人看著瘦瘦的沒想到這麼有料？ 」、「的確有肌肉，不過這圖銳化過了」、「我家張員瑛一直很自律，馬甲線條很漂亮，昨天真人也美得不像話」、「首先張員瑛確實有肌肉很自律，堅持練皮拉提斯的緣故，其次蘋果銳化太嚴重了沒那麼誇張」、「她每週都會抽空早上五點多去健身」、「張員瑛的反差萌是這樣的」、「是健康的寶寶，美麗的身體線條，和臉蛋反差萌」。

事實上張員瑛13歲就參加選秀節目，超齡的臉蛋和身材引起外界討論，她也曾在綜藝節目中展示私下運動的狀態，平時會做皮拉提斯和健身，對於身材控管十分嚴格，也難怪會有107公分的逆天長腿、螞蟻腰、腹肌。