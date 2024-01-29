雲林地檢署偵辦詐欺案收押1名主嫌，發現其胞兄為高雄市林園警分局林園派出所警員，可能涉案，29日指揮檢調人員前往林園派出所搜查，並帶走警員進一步調查，檢方表示此案尚在偵辦中，待釐清案情後近日會對外說明。
雲林地檢署表示，檢方偵辦1起詐欺案，根據相關資料顯示，主嫌的胞兄警員可能涉嫌泄密，因此前往所任職的派出所、住家搜索，並由辦案人員先在高雄偵訊警員，再帶回雲林地檢署複訊，釐清是否為共犯。
雲林地檢署偵辦詐欺案收押1名主嫌，發現其胞兄為高雄市林園警分局林園派出所警員，可能涉案，29日指揮檢調人員前往林園派出所搜查，並帶走警員進一步調查，檢方表示此案尚在偵辦中，待釐清案情後近日會對外說明。
雲林地檢署表示，檢方偵辦1起詐欺案，根據相關資料顯示，主嫌的胞兄警員可能涉嫌泄密，因此前往所任職的派出所、住家搜索，並由辦案人員先在高雄偵訊警員，再帶回雲林地檢署複訊，釐清是否為共犯。
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