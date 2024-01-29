搶攻櫻花季商機，燦星旅遊推出釜山賞櫻獨家包機專案，以四天三夜，玩足四天為主打，從全韓國最盛大的櫻花祭活動E WORLD星光櫻花節，到世界最大的櫻花節鎮海櫻花節，體驗櫻花秘境，如影島東三海水川櫻花路、余佐川羅曼史橋賞櫻，以及琴湖江櫻花路等絕美景點，除了濃密的櫻花行程外，還能品味釜山人氣美食，包括傳統韓式年糕湯、豬肉湯飯、金剛部隊鍋等。

櫻花節東川河畔公園。（燦星旅遊提供）

賞櫻專機限定三個出發日期，3／27賞櫻首發團、3／31出發避開人潮，隔天連放四天、4／4出發，清明連休免請假，即日起限時開賣特惠活動，每人1萬7800元起至2／15前報名第二人再折2000元。

釜山甘川洞文化村櫻花。（燦星旅遊提供）

賞櫻專機由燦星旅遊與濟州航空攜手合作，包括了必遊景點藍線海岸膠囊列車、韓國最美海邊寺廟–海東龍宮寺、世界文化遺展之一佛光寺等知名景點，還有豐富的韓國文化體驗，包含了DIY紫菜飯卷＋韓服體驗、煙燻南瓜鴨肉、人蔘雞湯與部隊鍋，還有澎湃海鮮鍋以及釜山必吃豬肉湯飯等。