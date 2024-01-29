台南市政府日前舉辦「2024扛茨走溪流──轉去咱的舊厝地」活動，由台南市長黃偉哲帶領數百位民眾，一同扛起數公噸的竹籠茨，以體驗古台江居民為對抗水患，互助扛茨遷村的歷史記憶。

市長黃偉哲主持扛茨走溪流活動(圖片來源：台南市政府提供)

台南市文資處日前與國立台灣歷史博物館、溪南寮興安宮合作，共同舉辦第四屆「2024扛茨走溪流──轉去咱的舊厝地」活動，現場吸引近百位民眾共同參加，台南市長黃偉哲聯手民眾共同扛起數公噸的竹籠茨，以體驗早期台江居民為躲避水患，互助扛茨遷村的歷史記憶。台南市長黃偉哲表示，「扛茨走溪流」讓大家體驗先民的生活精神，尤其是和大自然共同生活、保護自己的家與財產的精神。

台南文化局長謝仕淵說明，「扛茨走溪流」是台江曾文溪流域聚落特殊的生命經驗。早年曾文溪經常氾濫成災，居民在「避水而居、順水而生」的生存條件下，發展出「竹籠茨」建築工法，反映因地制宜的生活方式，展現人與大自然共生的智慧。負責修復這次活動竹籠茨的藝師李養，為現今台灣少數能依古法打造竹籠茨的老師傅，2022年獲台南市政府登錄為傳統工藝「竹籠茨」保存者。

文化局補充，今年「扛茨走溪流」活動，串聯台史博與在地興安宮，邀請眾人合力將竹籠茨從「溪南寮興安宮」扛到「水橋松王公」舊厝地，全程來回兩公里。除了扛茨體驗，主辦方也特別安排在舊堤防上進行「尋找舊厝地」導覽，用地圖與史料對照現地，找出百年前位在曾文溪畔的家園，並進一步思考為何「新堤防已建，舊堤防卻不拆」的決定，突顯人在環境下與水共存的防災思維。