許多人到早餐店消費時，業者為了和氣生財，往往會稱讚客人一聲「帥哥」、「美女」。一位男子近日到早餐店買早餐時，依照慣例的被老闆稱為帥哥，沒想到老闆女兒此時卻小聲補了1句「又不帥」，讓男子直呼當場被洗臉，貼文一出引發熱議。

原PO在PTT發文表示，當天他到一家平時較少光顧的早餐店，外帶了75元的鐵板麵套餐，老闆做好餐點後交代女兒，「這是那個帥哥的」，沒想到老闆女兒此時卻小聲補了1句「又不帥」，但他卻是聽得一清二楚，且當時外帶的客人中只有他是男生，讓意外躺槍的原PO感嘆，「雖然我也自知長得蠻醜的，可是當面被洗臉還是會難過」。

對此，許多網友紛紛回應，「我很醜可是很溫柔」、「嫌他蛋餅難吃、奶茶難喝」、「老爸很滿意你，可以提親了」、「當場跟她老爸告白」、「這年頭，誠實的女孩值得稱讚」、「老闆：我也知道啊，不過做生意就是看到各種奇珍異獸都要喊帥哥美女」、「她早餐吃誠實豆沙包？」

另外也有不少過來人分享，「握手…有過類似經驗，覺得X」、「沒事，我幼稚園就被嫌醜，你真的還好」、「我也遇過…」、「醜又不是這幾年在醜，我到國小就已經習慣了」。