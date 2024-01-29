國民黨韓江配、民進黨游昌配角逐立法院正副院長，今(29日)分別拜訪民眾黨團爭取支持，尋求連任的立法院長游錫堃針對民眾黨4項國會改革訴求表態贊同，也贊同白營最新拋出的單一召委制，但強調僅是個人意見，不過這番言論卻遭到資深媒體人周玉蔻痛罵「沒出息、丟臉！」PTT鄉民表示「個人支持就沒用啊，被嗆剛好」、「韓穩了吧？DPP內部根本都沒喬好」、「水牛伯真的丟民進黨的臉」、「正國會大老被看扁」。

游錫堃今(29日)在臉書發文表示，針對民眾黨要求的5大國會改革之其中4項，包括承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」、朝向建立常設委員會「單一召委制」，他表態「謹以個人身分敬表贊同」。

但周玉蔻隨即在臉書轉發此消息，並對此直言痛批：「這是投名狀嗎？沒出息！丟臉！」她更砲轟國會改革和修憲傻傻搞不清楚，雖然有網友在留言區說「沒關係，我們是前恭後踞，先給他一點面子？」周玉蔻斬釘截鐵吐嘈喊「屁！」

游錫堃26日接受周玉蔻廣播節目專訪時遭追問：未選上院長變成陽春立委是否辭職，讓位給王義川？對此，游錫堃強調假設性問題不回應，希望周不要以訛傳訛，周玉蔻則直球問「所以你惱羞成怒？」游錫堃又説，那個就是以訛傳訛。相似的問答反覆跳針，訪談氣氛尷尬，引發熱議。

PTT鄉民表示「選後醒了」、「難得說真話」、「尾巴搖狗的最佳範例」、「這人為啥一直有話語權阿」、「又一個來幫韓助選的」、「韓穩了吧？DPP內部根本都沒喬好」、「批鬥大會開始」、「游錫堃真的蠻丟人現眼的」、「好慘，又來一個韓的助選員」、「水牛伯真的丟民進黨的臉」、「說個人就是在騙票」、「個人支持就沒用啊，被嗆剛好」、「個人就算了，沒實質用處啊」、「正國會大老被看扁了」、「笑死！」