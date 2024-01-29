新竹縣目前只有竹北市執行違規停車拖吊移置保管場，空間有限，無牌車和酒駕車輛佔半數，經常車滿為患，縣警局修正「新竹縣處理妨害交通車輛自治條例」第6條，只要公告3個月期滿未領回，直接辦理報廢，不需再另外辦理拍賣，讓保管場空間有效使用。

縣警局交通隊長魏才淋表示，縣警局是借用竹北市公所在環北路的1410土地做移置保管場，現有汽車和機車各110格車位，拖吊移置的以違規停車、酒駕和無牌車為主，場內無牌車和酒駕車要經過公告3個月領車，才會進入拍賣程序。

因酒駕被註銷車牌或無牌車占大多數，有些車主認為車輛價值不高，不願領回，也有酒駕車主被罰款10多萬，無力繳罰緩未領車，加上汽車保管費每天100元，日積月累也增加領車的費用，造成保管場車滿為患，交通隊預計年中重整場地，將汽車格增為117格，機車181格。

縣警局並在去年6月19日修正施行「新竹縣處理妨害交通車輛自治條例」第6條，經公告3個月期滿未領回，可直接辦理報廢，不需再另外辦理拍賣，節省行政作業時間，也讓保管場的空間能有效使用。

亦即無牌車和酒駕被註銷車牌未領車，以「報廢」程序辦理離場，而報廢拍賣所得的金額若不足移置保管費，則以拍賣金額為移置保管費上限，不再另行追討。