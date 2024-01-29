減脂是許多人追求的目標，但若冰箱都放許多空熱量食品，很容易就破功。對此，營養師彭逸珊分享6款冰箱常備減脂蔬菜，包括木耳、鴻喜菇、牛番茄、小黃瓜、洋蔥及櫛瓜，透過攝入這些原型食物，並捨棄精緻糖的誘惑，離減脂成功也就不遠了。其中木耳又有「素中之肉」的美稱，含水溶性膳食纖維、多醣體、礦物質、蛋白質等營養成分，具促進排便、降膽固醇、穩定血糖等作用。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，不少人都想減脂、擁有窈窕身材，但冰箱還放著冰淇淋、蛋糕、飲料等空熱量食物的話，很容易就會因無法抗拒而破功，所以，打造冰箱友善環境非常重要。

至於該如何執行？彭逸珊強調，把冰箱食材換成原型食物、飲料換成豆漿或鮮乳，捨棄精緻糖的誘惑才是邁向減脂成功的第一步。他並推薦以下6款低熱量減脂好蔬菜，且都有耐放的特性，不用擔心買回家一下子就壞掉：

1、木耳：富含膳食纖維可提升飽足感，也能增添菜餚口感。

2、鴻喜菇：含有多醣體，可幫助提升免疫力。

3、牛番茄：含有茄紅素，可幫助預防癌症。

4、小黃瓜：90％以上是水分，熱量非常低且製備方便。

5、洋蔥：含有檞皮素、硫化合物，可幫助抗發炎、抗氧化。

6、櫛瓜：富含維生素A，幫助抗氧化、維持暗處視覺。

關於木耳，農糧署指出，吃木耳不僅熱量低又有飽足感，其還具有Q彈及黏稠口感的水溶性膳食纖維，以及豐富的多醣體、礦物質、蛋白質，因此有「素中之葷」、「菜中之肉」的美名。

高齡醫學內科醫師傅裕翔也曾分享木耳的好處，其富含水溶性膳食纖維，有助於腸胃蠕動和促進排便，從而維護腸道健康；且水溶性纖維的吸水力強，不但能降低食量，更可以增加飽足感，以利減重。

不僅如此，傅裕翔還提到，木耳的膳食纖維能降低體內的膽固醇，減緩血糖上升速度，預防動脈硬化、腦中風等問題。另外，其還含有多種抗凝血物質，可抑制血小板聚集於血管壁上，改善血液濃稠度，避免血栓，以此保護心血管。