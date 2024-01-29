浙江杭州已正式成為超大城市。杭州市十四屆人大四次會議29日開幕，杭州市長姚高員進行政府工作報告時提到，2023年杭州城區人口已突破千萬，實現了從特大城市到超大城市的大跨越。

據澎湃新聞引述姚高員說明，2015年，杭州首次躋身特大城市。8年來，通過高品質發展與城市內涵式提升持續帶動產業、人口、創新集聚，去年城區總人口達1002.1萬，成為10個超大城市之一。城鄉居民人均可支配收入倍差縮小至1.67，連續17年獲評「中國最具幸福感城市」。

大陸住建部去年10月公佈了《2022年城市建設統計年鑒》，其中杭州城區人口709萬，城區暫住人口293.1萬。

另根據公開資料顯示，城區常住人口1000萬以上的城市為超大城市；城區常住人口500萬以上1000萬以下的城市為特大城市。城區人口指城區常住人口，而城區是指在市轄區和不設區的市，區、市政府駐地的實際建設連接到的居民委員會所轄區域和其他區域，不包括鎮區和鄉村。

據了解，目前大陸在城區人口突破千萬的城市有10個（不含港澳），其餘分別是上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津、東莞、武漢。