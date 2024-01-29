菸害防制法新法自去年3月22日正式施行至今，桃園市針對從國外違規攜帶的加熱菸或類菸品案件加強稽查，目前累計裁罰96件共427萬5千元，市府呼籲民眾切勿以身試法，提醒民眾一旦查獲將全數銷毀，且最高將面臨新台幣500萬元的罰緩。

衛生局表示，春節連假將近，為民眾出國的高峰期，旅遊時購物也是重要的行程之一，出國購物切記加熱菸及類菸品不論數量多寡，都不可輸入或攜帶入境，無論送禮或自用皆會受罰，更不能當作獲利的途徑。

衛生局說，關務也會針對進口郵包、快遞貨物及旅客託運行李嚴格執行X光檢查，並對入境旅客隨身行李加強攔查，如經查獲者將依《菸害防制法》第26條規定，最高可處新台幣500萬元罰鍰，貨品亦不得領回並全數銷毀，請民眾切勿以身試法，市府也將積極與關務署合作，從源頭阻斷非法產品。

衛生局另提及，有關戒菸相關問題可撥打免費戒菸專線0800-636363諮詢或至桃園市衛生局無菸網網站查詢桃園市二代戒菸服務合約醫事機構。

此外，市府也有針對設籍桃園、40歲以上有重度吸菸史等肺癌高風險族群，擴大辦理低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢服務，相關訊息可至衛生局官網查詢或撥打桃園市擴大肺癌篩檢諮詢服務專線03-334-0345洽詢。

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