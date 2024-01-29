行政院長陳建仁今（29）日參訪財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設新北市私立大同育幼院，陳建仁感謝該育幼院同仁悉心照顧院童，以及家庭扶助基金會多年來致力扶助弱勢無依兒童，成功締造台灣社會工作的典範。

陳建仁表示，政府對於孩童的照顧一向不遺餘力，除推動「0-6歲國家一起養」政策外，還積極推動「強化社會安全網第二期計畫」，希望透過及早發現高風險家庭並提前介入，讓每位孩子都生活在幸福安全的環境中。

陳建仁期許衛生福利部、社會及家庭署持續精進相關工作，讓所有孩子在成長過程中，都能獲得政府、社會、家庭、父母及育幼院老師的關愛，幫助他們未來展翅高飛。

陳致詞時指出，只要給予孩童足夠的關愛，他們便能邁向更遠的道路，並展翅高飛，實現人生理想。孩子是國家未來的主人翁，可以為社會帶來光明與希望、造福社會，因此照顧幼兒、保障兒童權益是政府的責任。

陳期許衛生福利部、社會及家庭署持續精進，讓台灣所有育幼院都能提供優質的照顧服務，同時所有孩子在成長過程中，都能受到政府、社會、家庭、父母、育幼院老師的關愛，幫助他們未來展翅高飛。

陳建仁致贈加菜金及龍年賀歲福袋予院方，並參觀多功能運動館、扶幼館小家（恩慈家），由院童介紹寢室、書房等生活空間，陳發龍年福袋祝福院童新年快樂，院童則回贈一幅「夜空中的鯨魚」畫作，並一同開心合影留念。