為促進各警察機關職務交流，刑事局參據各適任人選的品德操守、專業能力等，今天（29日）發布共46名警官職務調整名單，其中包括全台13縣市刑警大隊大隊長異動，統一於下月1日辦理交接到任。

警政署發布刑事局單位主管等重要刑事警職人事案如下：

壹、本局及航空、國道公路警察局第四序列刑事主管

一、本局司法科科長賴俊堯調任本局反黑科科長。

二、本局預防科（打擊詐欺犯罪中心）秘書戴長生調任本局偵查科科長。

三、本局偵查第二大隊副大隊長曾順光陞任本局司法科科長。

四、本局偵查第九大隊副大隊長賴欣宏陞任本局經濟科科長。

五、本局國際刑警科研究員李昆達陞任本局國際刑警科科長。

六、國道公路警察局刑事警察大隊大隊長李名盛調任本局紀錄科科長。

七、本局國際刑警科科長李泱輯調任本局偵查第二大隊大隊長。

八、航空警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹調任本局偵查第三大隊大隊長。

九、本局反黑科科長巫建德調任本局偵查第六大隊大隊長。

十、本局偵查第三大隊副大隊長徐宏杰陞任本局偵查第八大隊大隊長。

十一、本局通訊監察科技正蔡昆泓調任本局電信偵查大隊大隊長。

十二、本局經濟科科長林明俊調任航空警察局刑事警察大隊大隊長。

十三、本局督察粘迪超調任國道公路警察局刑事警察大隊大隊長。

貳、本局第四序列督察、秘書、技正

十四、本局偵查第四大隊副大隊長陳榮標陞任本局督察。

十五、本局偵查第八大隊副大隊長林耕宇陞任本局督察。

十六、本局偵查第七大隊副大隊長許忠彥陞任本局預防科（打擊詐欺犯罪中心）秘書。（兼任165反詐騙諮詢專線秘書）

十七、本局電信偵查大隊副大隊長陳志埕陞任本局經濟科秘書。

十八、保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長張躍瀚陞任本局通訊監察科技正。

參、本局第五序列副大隊長

十九、屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長黃維和調任本局偵查第二大隊副大隊長。

二十、基隆市警察局刑事警察大隊大隊長劉貞汝調任本局偵查第三大隊副大隊長。（兼任毒品查緝中心執行秘書）

二十一、新竹市警察局刑事警察大隊大隊長賴耀宗調任本局偵查第四大隊副大隊長。

二十二、苗栗縣警察局刑事警察大隊大隊長柯宏宜調任本局偵查第七大隊副大隊長。

二十三、雲林縣警察局刑事警察大隊大隊長王嘉華調任本局偵查第八大隊副大隊長。

二十四、新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長吳柏羲調任本局偵查第九大隊副大隊長。

二十五、花蓮縣警察局刑事警察大隊大隊長郭有志調任本局電信偵查大隊副大隊長。

肆、第五序列刑事警察（大）隊（大）隊長、研究員

二十六、臺東縣警察局刑事警察大隊大隊長林書楷調任基隆市警察局刑事警察大隊大隊長。

二十七、嘉義市政府警察局刑事警察大隊大隊長李奇勳調任新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

二十八、保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長顏光燦調任新竹市警察局刑事警察大隊大隊長。

二十九、鐵路警察局刑事警察大隊大隊長張瑋倫調任苗栗縣警察局刑事警察大隊大隊長。

三十、澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長呂松浩調任嘉義市政府警察局刑事警察大隊大隊長。

三十一、連江縣警察局刑事警察隊隊長林佑裕調任屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

三十二、南投縣政府警察局刑事警察大隊大隊長葉明鐘調任臺東縣警察局刑事警察大隊大隊長。

三十三、本局偵查第六大隊隊長蕭榮哲陞任南投縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

三十四、本局偵查第六大隊隊長楊承璋陞任雲林縣警察局刑事警察大隊大隊長。

三十五、本局偵查第八大隊隊長溫裕宏陞任花蓮縣警察局刑事警察大隊大隊長。

三十六、本局偵查第六大隊隊長吳易泉陞任金門縣警察局刑事警察大隊大隊長。

三十七、本局偵查第六大隊隊長江嘉勝陞任澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

三十八、本局偵查第六大隊隊長薛昇旭陞任連江縣警察局刑事警察隊隊長。

三十九、本局偵查第八大隊隊長張益誠陞任鐵路警察局刑事警察大隊大隊長。

四十、本局電信偵查大隊隊長莊恒權陞任保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長。

四十一、本局偵查第八大隊隊長蔡志炎陞任保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長。

四十二、金門縣警察局刑事警察大隊大隊長林漢隆調任本局兩岸科研究員。

四十三、本局兩岸科研究員林岳賢調任本局國際刑警科研究員。

伍、本局第六序列偵查隊隊長

四十四、臺北市政府警察局中山分局偵查隊隊長陳人嘉調任本局偵查隊隊長。

四十五、新北市政府警察局土城分局偵查隊隊長蔡調坤調任本局偵查隊隊長。

四十六、花蓮港務警察總隊刑事警察隊隊長陳孝山調任本局偵查隊隊長。