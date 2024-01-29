日前一位前職棒選手張誌家，疑似因心肌梗塞猝死，引發許多運動員對身體健康關注，高雄市立大同醫院連續2年與在地職棒隊伍台鋼雄鷹合作，簽署MOU運動醫療協議，照顧球員身心健康，要成為雄鷹邁打進一軍最佳後盾。

大同醫院院長傅尹志表示，張誌家突然離世是一個令人痛心的警訊，突顯了專業運動員健康檢查的重要性，大同醫院挺身為高雄在地棒球隊做醫療後盾，為其成員包括教練、球員及啦啦隊員總共130位提供全面體檢，以確保球隊所有成員的健康狀態，讓他們在賽場上可以完全無後顧之憂，全力奪得好成績。

心臟血管專科醫師說，如果是現役運動員，最常見的猝死原因有三，包括「肥厚性心肌病變」、「先天性冠狀動脈開口異常」以及「心律不整造成的心臟猝死」，前兩者通常不會有症狀，但都屬於不適合繼續進行激烈運動賽事的疾病。

大同醫院說明，此次健康檢查由大同醫院的各專科醫師、護理師及專業醫事人員籌組跨領域團隊來執行，健檢內容包含一般健檢項目之外，也涵蓋影像醫學、心電圖、超音波及眼科OCT光學電腦斷層等檢查，大同醫院也為球員加開特別健檢區，採取分流式一條龍的動線，希望在開訓前盡速完成球員身心健康的把關。

台鋼雄鷹隊領隊劉東洋表示，球隊非常重視每位成員的健康與安全。此次與大同醫院的合作不僅是為了即將到來的賽季做準備，更是為了確保球隊能在球員健康基礎上追求更卓越的表現。

台鋼隊長王柏融則希望帶著這群年輕的選手衝向總冠軍，他說要有好成績的背後一定要有堅強的醫療後盾，他很感謝大同醫院能夠提供這麼完整的健康照護，並期待經由專業的健檢獲得更多保障。透過這次大同醫院支援為一、二軍球員全面健檢，讓台鋼雄鷹隊為高雄再創佳績。