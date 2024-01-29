一中商圈「2024祥龍一中‧走春市集」2月2日登場，中市警二分局也公布交通管制計畫，以及周邊停車場位置。（台中市警二分局提供／馮惠宜台中傳真）

繼「龍騰天津年貨大街」後，一中商圈「2024祥龍一中．走春市集」即將於2月2日登場，為了讓民眾於能平安順暢採購年貨，期間將對一中街、育才南街部分路段都進行交通管制，請民眾採買多搭乘公共運輸工具。

揮別疫情干擾，台中天津街年貨大街26日登場，吸引滿滿人潮，而台中市一中商圈也將自2月2日至18日舉辦為期17天的走春市集，台中市經發局攜手一中商圈管委會祭出滿百登入抽獎，只要到會員店家消費滿100元即有機會抽中10台iPad，另2月3日至2月6日期間，還舉辦「召喚一中龍的IG活動」，參與者完成任務遊戲後即可領取商圈指定店家的消費券。

一中商圈管委會預計假期間每日可吸引2萬人潮，轄區台中市警二分局將結合義交於活動周邊實施交通管制，其中一中街：育才北路至育才南街段（一中街與育才街口除外）以及育才南街（一中街至尊賢街段，含一中街與育才南街口），自活動前一日2月1日17時至24時，以及2月2日至2月18日，每日11時至23時。禁止車輛駐停與通行。