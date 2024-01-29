詐騙集團在網路上貼文徵車手。（翻攝畫面）

蔣姓男子與李姓女友共組詐欺集團，為了招募車手，在社群網站上貼「徵才文」，強調工作簡單、不需動腦，萬華警分局根據ATM取款車手溯源追查，逮捕詐騙鴛鴦，台北地院日前依組織犯罪、詐欺等24條罪名，判處應執行有期徒刑17年10月。

警方查出24歲蔣男、29歲李女兩人在台中操控全省詐騙，屬於高階首腦，而該集團以假冒購物網站、電商客服人員、解除分期付款等方式詐騙，將民眾辛苦賺來的錢轉到人頭帳戶。

萬華西門町派出所前年起陸續逮捕4名車手，根據車手對話、通聯，查出幕後主使蔣、李，去年掌握兩人行蹤，去年二月前往其台中住處埋伏逮捕兩人，在其住處搜出贓款330萬餘元、8張提款卡及6本存摺。

警方發現李女常在IG上分享限動，以此招攬車手，並查出她貼文「徵台中缺錢閒人，限男生，日薪三千」等內容，蔣、李偶爾也會「實地操作」以車手身分領錢，不排除他們透過地下管道，將部分贓款匯出給境外共犯。

萬華分局強調，萬華警方去年全年度共破獲詐欺集團首腦3人、取款及取簿車手共59人，且多案為當場現行犯查獲。警方未來將持續加強各金融機構、超商巡邏及便衣守望勤務，全力打擊詐欺犯罪。