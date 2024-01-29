把訂單從中國生產線轉移到印度等國家是近幾年來美國與西方企業的趨勢，不過這種做法看起來容易，實際上卻困難重重。據美媒報導，美國玩具製造商將原先下到中國的訂單轉移到印度等國時發現，印度和其他國家在效率方面無法與中國匹敵，港口與運輸設施也比中國差太多。

《美國之音》報導，轉移供應鏈並不是一件輕鬆的事，6年前，美國大型玩具製造商孩之寶(Hasbro)打算將供應鏈轉向與印度耐用品和航空器材供應商Aequs合作，至今已有2個占地35萬平方英尺的設施，為美國孩之寶和其他公司生產數十種玩具。

這些印度製造商承認，印度和其他國家在效率方面無法與中國匹敵，限制美國公司向低成本基地轉移的努力。未來如果大部分生產仍然在中國，玩具價格上漲的風險也會增加。此外，印度沒有中國那樣的港口與運輸設施，畢竟中國已經搞了30年，水準比印度高得多。

報導說，中國不斷飆升的勞動力成本已經使各行業製造商努力尋求產地多元化。榮鼎集團去年9月的一份報告顯示，美歐宣佈對印度投資總額在2021年至2022年間猛增了650億美元，增幅高達400%，而對中國的投資則從1200億美元的峰值降至2022年不足200億美元，縮水幅度超過83%。

雖然如此，根據標普的美國和歐盟進口數據，截至去年前7個月，中國大陸製造的玩具仍占美國和歐洲銷量的79%，相同期間在2019年這個數字是82%。2019年大陸占美國和歐盟服裝進口的35%，但是到去年7月31日，這一數字下降至30%，其中印度和墨西哥是最大的受益者。

標普分析師克里斯．羅傑斯表示，「從中國大陸重新回到本土容易嗎？不容易。對於玩具行業來說更是如此」，「情況很複雜，因為玩具有很強的季節性，製造商還必須在安全、採購與員工待遇等方面加倍嚴格。」而轉移採購供應鏈大約要18個月，如果建造新的工廠，大約要3年。

報導指出，孩之寶公司從2018年就已經開始降低對中國的過度依賴，另一家大型玩具製造商美泰自2007年以來就一直在逐步撤離中國，而自新冠疫情爆發以來，整個行業都加大了脫離中國的力度。這兩家公司都沒有對此發表評論。

中國工資的不斷上漲正在推高玩具價格，如果製造商不能通過轉移到更便宜的生產中心來降低成本，價格將繼續大幅上漲。一些共和黨政客呼籲取消中國的永久正常貿易關係地位，可能會使美國玩具的價格上漲20%以上。

報導表示，製造商都在考慮降低在中國成本升高的風險，但是，中國以外的基礎設施落後成為他們向印度和越南等國轉移生產的巨大障礙。印度有太多繁瑣的法規，即使從一邦運到另一個邦的物流都會受到阻礙。現在他們也意識到這個問題，要從中國手上搶走業務，就必須加強基建投資，情況已經略有改善。