日劇《SEXY田中小姐》改編自同名漫畫，於去年底播出，由玉木宏的妻子木南晴夏主演，漫畫原作者蘆原妃名子在本月26日於IG發文抗議，指控劇組亂改自己的作品，覺得很不受尊重，引發網友熱議，沒想到才事隔三天，蘆原妃名子就被發現身亡，享年50歲。

《SEXY田中小姐》劇版在去年12月底播出大結局時，因為劇情的關係，引來不少觀眾負評，編劇相澤友子便曾出面表示：「第9、10集的劇本是原作者寫的，請不要誤會。」對此，原作者蘆原妃名子26日在X（舊Twitter）發文，透露自己之所以會親自下場寫結局劇本，是因為實在受不了劇組亂改自己的作品。

蘆原妃名子表示，由於《SEXY田中小姐》漫畫還未完結，擔心原作的後續發展會受到劇版影響，因此在作品被改編前，她就向劇組要求「劇本必須忠於原著」。沒想到後來收到的劇本，發現重要的劇情被大幅刪減，連許多角色的人物設定都幾乎脫離原著、「像是別人的角色」，而她在向劇組反映後，也都沒有收到滿意的答覆。

蘆原妃名子的抗議文26日在網路發酵後，編劇相澤友子的能力引發了許多網友的質疑，還被冠上「原作粉碎機」的稱號。不過，蘆原妃名子28日突然刪除了抗議文，並在發了「我無意攻擊任何人，對不起」這條動態後便失蹤，直到29日被警方發現遺體，初步判定是輕生。

對此，製作劇版《SEXY田中小姐》的日本電視台發聲表示：「對於蘆原妃名子女士的去世，我們表示深切哀悼，並謹致最誠摯的慰問。」指出在電視台提出真人版化的提案時，都有透過出版社與蘆原妃名子進行討論、修改，並在獲得許可後才定下最終的劇本，間接否認拒絕與原作者溝通一事。

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