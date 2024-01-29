三地集團二代、現任三地能源總經理鍾欣倍(中)，今帶領旗下主管舉辦年終媒體餐會，向外界說明公司四大綠能業務發展。（王玉樹攝）

三地集團進軍能源近4年，子公司前年正式更名三地能源，積極開發綠能事業。集團董事長鍾家村的女兒，現年才36歲的鍾欣倍擔任三地能源總經理，今日公司舉行年終媒體餐會，向外界介紹目前綠能開發成果與展望。

三地集團事業版圖橫跨地產、能源、交通、觀光育樂、休閒食品等，目前由長子鍾育霖擔任集團執行長掌舵，妹妹鍾欣倍外型亮眼，出任集團總管理處總經理，並兼三地能源總經理，董事長則仍由半退休的老爸鍾嘉村掛名。

資本額32億的三地能源，去年原本要上市走創新版，卻在11月主動申請撤回。三地今日表示，今年一定會重新送件，只是未必走創新版，也可能選擇先登興櫃，要評估綜效決定。

三地能源在2023營收約5億多元，來源主要涵蓋四個業務，以太陽光電占比6成3為大宗，其次是儲能17％、Model T電巴銷售11％，至於EV（電動車）充電最少，僅有8％。

個別來看，到去年底，太陽能光電總發電容量約108MW，儲能則已在高雄、屏東設有3案場共15MW容量。電動車充電藉由成立充電營運商特爾電力，建置50個充電站180槍，電動大巴銷售給9家客運業者共118台。

展望2024年，法人預估，三地在鍾欣倍帶領下，今年營收可望逾10億，全年每股盈餘可望接近1元，營收預估倍增，獲利則可多6成左右。

今年成長動能，主要還是看光電，三地目前掌握有378MW太陽能案場量，但須逐步完成，繼台南七股漁電共生案場、屏東等大型地面型光電兩大案場去年併聯上線，今年規劃再增加50MW，含台南、屏東的地面型案場，以及台南屋頂型光電，總計年底會有160MW容量。長期而言，三地以建置1GW（1000MW）為目標。

電力發出後，未必走台電躉購路線，專事綠能售電的子公司「三地怪獸電力」，正積極向各大小企業尋求簽訂轉供合約（CPPA），直接賣給需要綠電廠商，類別涵蓋金融、科技、電子、鋼鐵、建築、精品、食品零售及連鎖運動品牌。

儲能部分，去年公司在鳳山牛稠埔建置的儲能電場，遭地方居民抗爭鬧得沸沸揚揚，地方中央政府都關切。三地表示，此案目前已經移到高雄的工業區內繼續設置，公司未來儲能建置將以編定工業區內為主，暫不考慮乙種工業區等鄰近住宅土地。

另外，由於台電電力交易平台的E-dReg儲能爆量，暫停接受新申請，基於下步政策尚未明朗，三地策略是暫緩大幅設置，今年僅預計會有2小案共7MW儲能案完成。

第三事業充電樁部分，今年會再完成50站，特爾電力全台環島將握有100站，同步尋求新的合作夥伴，伺機擴大站點密度，目標2025年每50公里就有一個特爾充電站，並深化異業結盟服務，要擴至家用充電。

最後電動大巴銷售上，三地表示今年數量一定會提升，實際多少，視合作夥伴鴻華先進產能而定。