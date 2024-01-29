新北市動保處獲報三重區有飼主未繫牽繩放養犬隻，害小狗1周被撞2次，第2次甚至左眼眼球被撞脫出。動保處認定飼主無能力保護寵物，使小狗受到傷害且有生命危險，依法沒入犬隻並送醫，經手術及休養後已無大礙。全案依動保法處飼主1萬8000元罰鍰並列為黑名單，未來不得飼養及認養。

據了解，日前三重區民眾在家聽見屋外有狗慘叫聲，外出查看赫見1隻小黑狗左眼眼球掉出眼眶，帶血拖著眼球一邊竄逃一邊哀嚎，場面驚悚如恐怖片。隨後黃姓飼主出面表示，小狗前幾天被機車撞到，今天又被汽車撞到。之後飼主欲一手抱狗，一手騎車，帶小狗就醫，民眾認為危險制止，並提供牽繩協助將小黑狗送醫急救，且飼主因不願負擔過多醫藥費，隔日就帶小狗出院。民眾因實在看不下去，憤而通報動保處。

動保處派員到黃姓飼主家查看，並把傷勢未痊癒的小黑狗再次送醫，所幸小狗除了已摘除的眼部傷口感染外，其餘並無大礙。黃姓飼主對動保處的調查表示，「不知道牽繩會斷掉，要罰就罰不是沒錢」，態度令人憤慨。

動保處表示，評估飼主1周內使寵物車禍兩次，飼養觀念及責任感不足，依動保法第32條沒入犬隻，再依第30條第1項第1款「過失使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡」處1萬5000元罰鍰，加上未植入晶片處3000元罰鍰，共處1萬8000元罰鍰，並將飼主列為黑名單，未來將不得飼養及認養特定寵物。