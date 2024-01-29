泰國曼谷驚發生校園持刀攻擊案！泰國萱鑾區的一所中學今天（29日）進行早晨集會時，一名未成年的學生突持刀攻擊另一名13歲男同學，導致受害者頸部中刀當場傷重昏迷，送醫後宣告不治，轄區警方已展開調查，以釐清事發經過及犯案動機。學校校長表示，已經通知犯案學生的家屬到校處理，目前學校已經恢復正常上課。
綜合《曼谷郵報》、《泰國公共電視台》等泰媒報導，該起校園喋血案發生於今天上午8時許，當時全校學生正在參加升旗活動，行兇的「特殊男學生」不知何故竟持水果刀猛刺受害者，導致被攻擊的男學生頸部、腹部身中多刀，緊急送醫後仍宣告不治。
一名女保全全程目擊，心有餘悸的透露，當時死者用手摀住鮮血狂流的頸部傷口，奮力向她求救，隨後便倒在地上，她趕緊拿出一塊布試圖幫受害者止血，然而犯嫌竟跑到她的身邊，一雙眼睛直勾勾地盯著被害人，多名老師見狀也立即上前將人制伏。
女保全指出，犯嫌與被害學生並非朋友關係，且犯嫌在攻擊前神色相當正常，雖然學校會對學生們進行抽查，以防止他們攜帶危險或違禁物品進入校園，不過並沒有嚴格執行。
消息曝光後，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）質疑，該名學生是如何在學校取得危險刀械，並下令加強校園安全檢查，以預防類似恐怖攻擊事件再度上演。
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