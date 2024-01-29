泰國曼谷驚發生校園持刀攻擊案！泰國萱鑾區的一所中學今天（29日）進行早晨集會時，一名未成年的學生突持刀攻擊另一名13歲男同學，導致受害者頸部中刀當場傷重昏迷，送醫後宣告不治，轄區警方已展開調查，以釐清事發經過及犯案動機。學校校長表示，已經通知犯案學生的家屬到校處理，目前學校已經恢復正常上課。

BREAKING: A 13-year-old school boy was stabbed to death with a peeling knife at a school in Suan Luang District in Bangkok by a fellow student on Monday. Police have arrested to killer and are currently investigating the crime. #Bangkok #Thailand #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/m71t6rTxU1 — Khaosod English (@KhaosodEnglish) January 29, 2024

綜合《曼谷郵報》、《泰國公共電視台》等泰媒報導，該起校園喋血案發生於今天上午8時許，當時全校學生正在參加升旗活動，行兇的「特殊男學生」不知何故竟持水果刀猛刺受害者，導致被攻擊的男學生頸部、腹部身中多刀，緊急送醫後仍宣告不治。

A middle school student died from knife wounds inflicted by another student with a mental disability.



According to news reports, the deceased Matayom 2 student from Naknawaupatham School in Bangkok's Suan Luang District was stabbed by a fruit knife during the morning assembly.… pic.twitter.com/frejr3sUFd — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) January 29, 2024

一名女保全全程目擊，心有餘悸的透露，當時死者用手摀住鮮血狂流的頸部傷口，奮力向她求救，隨後便倒在地上，她趕緊拿出一塊布試圖幫受害者止血，然而犯嫌竟跑到她的身邊，一雙眼睛直勾勾地盯著被害人，多名老師見狀也立即上前將人制伏。

女保全指出，犯嫌與被害學生並非朋友關係，且犯嫌在攻擊前神色相當正常，雖然學校會對學生們進行抽查，以防止他們攜帶危險或違禁物品進入校園，不過並沒有嚴格執行。

消息曝光後，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）質疑，該名學生是如何在學校取得危險刀械，並下令加強校園安全檢查，以預防類似恐怖攻擊事件再度上演。