近期，有媒體暗示，美國計劃從伊拉克和敘利亞撤軍。一種猜測認為，這是美國向克里姆林宮發出信號，表示願意透過談判結束烏克蘭戰爭。

防衛部落格(Defense Blog)報導，雖然撤軍的最終決定尚未做出，但美國國防部和國務院的四位消息人士表示，白宮不會再支持那些不必要的任務。目前，正在進行積極的內部討論，以確定如何以及及何時撤軍。

在德國發現的普丁 (Vladimir Putin) 在KGB擔任分析師時，使用的史塔西 (Stasi) 身分證通行證。（圖/德國史塔西文件館)

鑑於這些報導，華盛頓是否在考慮減少與伊朗的對抗，並向克里姆林宮發出信號，表示願意透過談判結束烏克蘭戰爭。當然這一切只是推測。

眾所周知，目前克里姆林宮的政治領導層，仍然堅持著冷戰時代的決策風格，這種偏執的傾向，可以追溯到普丁先前的經歷，他是前蘇聯國家安全委員會（KGB,克格勃）的特工。其實不只是他，俄羅斯的領導層大部分也具有情報特工、軍方的背景。

回顧歷史，美國在考慮結束戰爭時，確實可能以國際戰略談判的方式，讓取對方的讓步。在古巴飛彈危機中，美國與蘇聯除了表面上的強烈表態以外，還有私下的秘密談判。

在古巴飛彈危機期間，雙方達成協議，蘇聯從古巴撤軍，以換取美國從土耳其、部分歐洲撤走戰術飛彈。要是現今的美國決策圈採取類似模式，那麼美國從敘利亞撤軍，可能向莫斯科釋放信號，並請他們予以考慮。對莫斯科來說，他們長期以來一直，一直不樂見華盛頓在敘利亞有部隊與影響力。

美國可能希望克里姆林宮撤離他們在2022年攻勢期間，佔領的烏克蘭南部領土(赫爾松、札波羅熱)。此外，美國總統國家安全顧問蘇利文(Jack Sullivan)多次表示，華盛頓旨在加強基輔的談判地位，不放棄透過外交手段停止戰爭。

不過，冷戰時期的談判也並非都有正向效果，特別是古巴危機是與美國自身有關，但是越戰的停戰談判、阿富汗的撤軍，美國都更像是放棄原先的盟友，也傷害了美國的國際聲譽。要是美國再次表達類似立場，那麼美國會再次傷害自己的信用。