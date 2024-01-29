國民黨新科立委羅廷瑋今（29）日晚間報喜，「捷運藍線核定了！」本計畫總經費1615.14億元，中央負擔675.59億元！羅廷瑋披露，今天下午發出採訪通知，要合體明天早上開記者會為台中發聲，沒想到突然今晚就接到消息核定通過！

台中市長盧秀燕竭力爭取中捷藍線與綠線延伸核定，2024年1月25日曾再度出席行政院會請託，盼中彰投生活圈捷運路網能儘速完成。

「盼給中彰投一份新年禮物！」盧秀燕當時表示，期待中央的新年禮物，希望過年前海線雙軌高架化、中捷藍線與綠線延伸能核定。

盧秀燕說，中捷藍線核定後，橘線延伸到南投才更有效益；綠線延伸線核定後，也才能向北延伸到台中大坑、向南延伸到彰化地區，因此台中捷運不僅關係到台中市，也攸關南投與彰化的發展，中彰投的民眾均引頸企盼。

國民黨新科立委羅廷瑋今日晚間報喜，「捷運藍線核定了！」本計畫總經費1615.14億元，中央負擔675.59億元！

羅廷瑋披露，台中F4（黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋和林家興）今天下午發出採訪通知，要合體明天早上開記者會為台中發聲，沒想到突然今晚就接到消息核定通過，跟大家特別報告，但有許多細節需要注意‵，也不會鬆懈，持續努力顧好台中建設福利！