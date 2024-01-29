2024年總統立委大選，台中捷運藍線成為選戰焦點，台中市長盧秀燕多次向中央喊話「不要卡」，行政院於今（29）日核定台中捷運藍線綜合規畫、以及台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究。交通部表示，中捷藍線及台鐵海線雙軌化完成後，有助於台中地區軌道建設完善，促進城鄉及海線地區均衡發展。

交通部指出，台中捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。計畫路線西起台中港，東行經過沙鹿、西屯至台中市區，為台中市最重要的東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字軸網，有效提升公共運輸服務量，並促進台中城鄉均衡發展。

交通部表示，有關中運藍線綜合規畫，交通部與台中市政府於2023年11月28日及今年1月19日就捷運藍線於沙鹿陸橋路段配置進一步溝通釐清並獲共識，行政院核定函也要求確實依雙方共識內容推動辦理。

至於台鐵海線雙軌化計畫，交通部指出，辦理鐵路西部幹線海線談文站至追分站雙軌化，總經費約161.95億元，長度38.3公里，因計畫與審議中的台中市政府辦理「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化可行性研究」有部分重疊路段，應併同考量納入重疊路段的工項及經費估算與負擔。

交通部表示，另請評估潛力車站土地開發的可行性，以提高財務效益，於施工階段審慎研議交通維持計畫，持續定期評估沿線橋梁安全性，確保鐵路行車安全。