王ADEN在簽唱會上演「剃頭實境秀」。（愛騰音樂有限公司提供）

王ADEN去年發行首張全創作專輯《Be a Lover》後獲各界好評，因此決定趁著二月底在入伍前夕舉辦簽唱會與歌迷同樂，並帶著大家集氣祝福準備當兵去！為了讓自己提早進入入伍狀態，加上想給歌迷一個「驚喜」，他決定在簽唱會上「搞件大條的」，讓歌迷陪著他一起「落髮」，儼然把簽唱會當成「剃頭實境秀」的他笑說：「入伍前的表演當然不能只能彈吉他唱歌，一定要拉歌迷陪我一起剃個巨帥的光頭！期許2024當完兵回來一定會突破成更厲害的樣子給全世界看！」

王ADEN在簽唱會上演「剃頭實境秀」。（愛騰音樂有限公司提供）

王ADEN去年發行首張全創作專輯《Be a Lover》後獲各界好評。（愛騰音樂有限公司提供）

高爾宣突襲王ADEN簽唱會大搞「幫撸」歡送他入伍，不拿麥克風改拿點電動理髮器的他直接為王ADEN「開創高速公路」撸出新帥度。原本打算自己「剃頭」的王ADEN竟在簽唱會上被好友高爾宣「突襲」幫理髮，原來在公司同事為了給王ADEN驚喜，特別力邀高爾宣站台並為他「剃」下第一刀；只見高爾宣興高采烈拿起電動理髮器問現場歌迷「你們要我怎麼剪？！」沒想到大家竟齊聲大喊「從中間剃！」讓一旁的王ADEN如待宰羔羊般心情七上八下，更苦笑說：「我好像廚房砧板的肉，任人宰割！」

結果原本打算幫王ADEN理出大約3毫米到6毫米長度「平頭」造型的高爾宣不小心把剃刀的套頭裝反，結果「下手過重」理成接近光頭的「1毫米」，而且直接從頭中間剃髮便成「開出縱貫高速公路」，全場歌迷驚呼聲此起彼落，也讓王ADEN心情五味雜陳，不斷安慰自己：「這創下我人生剃最短的一次頭！還好是爾宣剃的，很值得！請大家在我剃光頭後不要注意我的外在，要多多重視我內在的質感！」

就當王ADEN的髮型「被開出高速公路」之際，身為專業美髮師的王爸爸緊急應援，在接手高爾宣的電動理髮器後，王爸施展巧手魔法，把原本的「高速公路」修成「寬闊平壤」，儘管頭髮全撸光，但卻凸顯王ADEN的立體深邃五官，王爸滿意地笑說：「我其實早就想這麼做了！把他的頭髮撸光！」

王ADEN以〈想了你六次〉、〈你是我的寶貝ㄟ〉兩首創作發燒單曲在YT累積破1500萬點閱而竄紅，23歲的他，其實已經提早三個月做健身體能訓練，包括飲控少吃澱粉外，還加強肌力訓練來達到增肌減脂目的，讓身型更加有線條，他笑說：「其實我減肥就是希望讓光頭的頭型更好看！」

除此之外，近期勤加創作的王ADEN更期許自己在當兵時寫出十首歌，並當作身心修煉好好調整狀態，他表示：「當兵唯一願望就是健身三年練的肌肉不要縮水太多，這是我唯一的心願，其他我都以非常開放的心態去面對，就算遇到再怎麼難受的事情，我都當作是一個學習。」更像歌迷霸氣預告：「希望能今年開個人第一場演唱會，請大家等我回來！」