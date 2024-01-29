春節到來前，有些人非常幸運，能先衝一波好運勢，《搜狐網》盤點12星座，其中4星座自1月30日起鴻運當頭，不僅事業收穫成功，還能得到真心的愛，可說是事業、愛情兩得意。

▌獅子座

從1月30日開始，獅子座收穫好運勢，你們是勇敢、自信且充滿熱情的人，在未來的日子將有亮眼的表現，特別是在事業方面，能充滿自信地面對挑戰，同時得到他人的認可和尊重，此外，愛情方面的好運也會降臨，在這一年的某個時候遇到真愛。

▌天秤座

從1月30日開始，天秤座迎來好運勢，往後的日子過得更幸福，個性優雅且具有遠見的你們，將在各個領域有好表現，並受到他人的讚賞和尊重，在自己的事業上得到提升，同時也有機會結識的朋友，幫助社交圈子的發展。

▌牡羊座

從1月30日開始，牡羊座運氣爆棚，你們是自信、勇敢和富有衝勁的人，在今後日子裡將繼續為自己設定高標準，並朝著自己的目標努力奮鬥，你們將會得到成功的回報，在事業和愛情方面得到好運。

▌雙魚座

從1月30日開始，雙魚座鴻運當頭，你們是浪漫、敏感和有創意的人，不久之後能展現極佳的創造力，得到自己所追求的幸福，在事業和個人生活方面取得進展，體驗到更多的愛和情感。