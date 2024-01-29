馬來西亞男子Herman Rawi（赫爾曼拉維）日前到日本旅遊時，看到下雪太興奮，在路邊隨便撿了1顆雪球吃下肚，沒想到因為吃了雪球因此生了1場大病，讓他後續的旅遊行程都泡湯，赫爾曼拉維也以自身經驗勸諫大家，千萬不要因一時興奮便嘗試吃路邊的雪。

很多民眾出國看到下雪總是會特別興奮，無論是堆雪人或是打雪仗等都想逐一嘗試。根據《星洲日報》報導，馬來西亞男子Herman Rawi（赫爾曼拉維）在TikTok分享自己到日本旅遊的經歷，看見雪景的他非常興奮，抓起路邊的雪搓成1顆小球就送入口中，想要嚐嚐雪的味道。

吃了雪的赫爾曼拉維隨即表示，吃雪其實和吃冰沒什麼不同，不過吃完雪之後，便為這瘋狂的舉動此付出了慘痛的代價，他突然嚴重感冒，不僅咳嗽、發燒還全身痠痛，讓他在日本8天的旅程全部泡湯。

赫爾曼拉維回國後，以自身經驗勸大家不要輕易嘗試將雪放入口中。影片底下也有網友留言「我在約旦留學時曾經吃過雪，結果喉嚨痛」、「我看過顯微鏡底下的雪，從此不敢這樣做了。」

《華盛頓郵報》也指出，看似潔白乾淨的雪，在落下的過程中，可能會吸收空氣中的汙染物，例如煤煙、殺蟲劑，或是汞和甲醛等有害物質，衛生專家也不建議民眾在旅行中嘗試吃雪。