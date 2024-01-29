新北市婦幼警察隊與錦和高中合辦寒假學習營。（新北市婦幼警察隊提供）

新北市婦幼警察隊與錦和高中合作，今（29）日起連續3天在錦和高中樂活館辦理防身術學習營，課程三大主題分別是教導學童如何防範性騷擾及了解數位性別暴力、柔道訓練學習保護自己及體能訓練增強體魄，內容豐富且多元，今天開課首日，現場學童雀躍不已、快樂有效的學習。

學習營招收對象為6歲到12歲的小學生，課程首先由員警宣導性平觀念讓學童認識性騷擾與性侵害並示範簡單的防身術技巧，接著由錦和高中柔道教練教授護身倒法、應用倒法、前迴轉倒法、浮腰及大外割等多項柔道技能，並在課程中穿插益智遊戲，提升學習興趣，現場師生互動熱絡、趣味橫生。

婦幼隊表示，寒假時間漫長，許多父母親不希望孩子沈溺在網路遊戲裡，這次的學習營課程能吸收新知識又能學習防身技能及體驗團體生活，受學童及家長的肯定，新北警婦幼隊將藉由這次成功的經驗，擴大結合更多網絡單位一起合作，建構更綿密的社會安全網。

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