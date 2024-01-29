救護術語當中常聽見的OHCA，是指「院外心跳停止」，也就是所謂的「猝死」。根據推估，台灣每年約有5000至1萬人發生猝死，其中有9成以上為心因性，雖然發生猝死的1小時內死亡率極高，但衛福部台北醫院內科主任暨心臟內科醫師黃建元表示，若能盡早呼叫119、盡早CPR、使用AED，就有機會為患者多爭取一分一秒的生命。

黃建元指出，非外傷造成的猝死中，除了9成以上是心因性，當中更高達8成是由於「急性心肌梗塞」造成，即為俗稱的心臟病發作。當心臟病發作，若還有意識，一定要盡快打119求救，或呼救請旁人打119，盡快就醫，同時可服用硝化甘油舌下錠，緩解心絞痛症狀。

不過黃建元源也提醒，如果血壓已經下降，或是眼前發黑接近暈厥時，切勿使用硝化甘油舌下錠，因為硝化甘油舌下錠會使血管擴張，讓血壓更低，導致休克。

若發現有人突然倒地，首先確認對方是否仍有呼吸，若沒有呼吸就是所謂的OHCA，應立即撥打119、請旁人幫忙去拿AED，同時立刻替對方實施CPR，直到消防救護人員到場接手，並搭配使用AED施行電擊去顫，才有機會把人救回來，如果拖延實施CPR，即使患者救活，也可能導致缺氧性腦病變，對腦部造成永久性的傷害。

另外，心臟內科主任黃啟銘提醒，常見典型的心肌梗塞前兆包含胸痛、胸悶、呼吸困難，民眾要多留意身體變化，如果突然發生胸痛、胸悶、呼吸困難，甚至是發汗、暈眩、無力，需盡快就醫。高血壓等慢性病人，除定期量血壓、服藥、定期回診追蹤與控制疾病。

黃啟銘說，有時病人會將心血管症狀誤以為是感冒造成，若服用感冒藥物後症狀仍無法緩解甚至加劇，一定要特別注意千萬不要輕忽。近期溫度驟降，溫差大會使血管快速收縮，因此更容易引發心梗、中風、栓塞等風險，必須注意保暖，慢性病與長者也要定時量血壓。