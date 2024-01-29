美國阿肯色州1名33歲女教師色誘自己高中男學生，性戰足跡遍佈學校停車場、教室、住家和酒店，師生發生性關係超過30次。

據外媒報道，阿肯色州1名女教師她在學校看上了一名高三男學生，於是展開「性獵捕」，由一對一諮詢私教，雙方互加Instagram帳號、電話號碼、通訊軟體聯繫，關係逐漸緊密起來後，女教師即把握時機，露骨地向男生表明「夢見我們倆發生性關係」，然後透露自家住址，色誘男學生上門發展進一步關係。

報道指出，2021年至2022年期間，女教師在住家、學校課室及停車場等地都和該男生發生過多次「性行為」。

此外，女教師有次帶領包括其小男友在內的4名學生三天校外考察時，直接到男學生的酒店房，發生了性關係。男學生也坦承，女教師向他保證「旅途中發生性行為，不用擔心會被發現」，所以他們倆就發生性關係。

由於該趟旅程是在華盛頓特區，女教師被指控運送未成年人跨越州界到外地，並且進行非法性活動，面臨判處10年以上監禁，最重可能是無期徒刑。目前女教師正尋求減輕刑期至13年。