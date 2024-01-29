實況主Toyz（劉偉健）日前到網紅超哥的餐廳用餐，在對方面前嫌醋飯難吃，加上一些口語爭執，被超哥以「超派鐵拳」暴打，造成全身皮肉傷、挫傷外，Toyz的頭還縫了11針。對此，Toyz今（29）日出席席「浪Toyz『億』起用愛，向毒品SAY NO知錯必改」公益記者會，公開秀出頭部傷口。事發後，Toyz開直播表示，之後絕對不會跟超哥和解，要告到底，態度強硬。今為他被打後首度露面，Toyz除秀出11公分的傷口外，還改口表示「願意和解」，條件是超哥必須響應公益活動，捐出1億元，以及打一場生死擂台賽，用命來贖罪。

他今秀出頭部11公分的傷口，表示頭皮受傷處已壞死，無法長頭髮，目前還有點腦震盪，因受傷停工。被問損失金額，他回應：「就寫損失幾千萬吧！」

Toyz受訪表示，之後的問題一律給律師處理。（浪LIVE提供）

歷經此事件後，Toyz今表示想放下「美食公道伯」這身份，計畫要在今年開一家火鍋店或是熱炒店，且絕對不會想賣醋飯。

Toyz劉偉健（左）與浪凡基金會董事長馬詠睿合影，目標募得1億元。（浪LIVE提供）

Toyz也說，事件發生後，超哥至今沒跟他聯繫，就將後續交給律師處理，估計將花2百萬打官司，對超哥提告殺人未遂、恐嚇、傷害、組織犯罪等罪名。他也對質疑他炒作的網友說，絕對不會拿命開玩笑，此事件沒有任何劇本。

今是他傷後首度露面，警方擔心有閒雜人滋事，特派警力到現場待命。Toyz今替活動擔任募捐發起人，但他之前曾因涉嫌販賣大麻菸彈，遭法官判處4年2月徒刑，這樣的身份看似有點諷刺，但他想表達的是，希望可以展現「知錯必改」的決心，替活動募得1億元，所有勸募所得將專款專用，用於「偏鄉反毒教育」及「守護身障暨愛奇兒」兩大項目上。

Toyz曬出頭上傷口。（謝佩樺攝）

他也呼籲藝人們一起用愛來向毒品say no，點名之前呼麻的Joeman、蕾菈、謝和弦、鹿希派一起來響應這個活動。

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