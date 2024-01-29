女星賈永婕不僅外型亮眼、個性活潑，還有一顆熱血行善的心，在演藝圈有不少明星好友，疫情期間她無私貢獻自身的力量，不僅號召親友一同為防疫出一份力量，更親力親為將各種物資送往需要的地方，被外界封為「防疫女神」。不料日前職業網球選手謝淑薇澳洲網球公開賽奪冠，賈永婕在留言區祝賀，卻被網友狂酸。

謝淑薇昨（29）日在社群平台曬出澳網女雙冠軍的慶祝照片，只見她和搭檔捧著冠軍獎杯做出跳躍姿勢，喜悅心情不言而喻，許多網友紛紛留言祝賀，其中也見防疫女神賈永婕，她直呼：「太強大了台灣之光」。

沒想到賈永婕的發文卻引起網友反駁：「是台灣沾她的光」、「台灣只會扯淑薇的後腿」、「如果一姐今年四大公開賽都奪冠，再加上今年奧運能參賽奪冠，那就是世界歷史級的『金滿貫』！真心覺得網協今年該還一姐公道，讓一姐代表台灣出賽了，真該有人發起連署讓一姐參賽」、「原來也是來蹭熱度的」。有網友翻出賈永婕2019年和網球選手詹家姊妹詹詠然、詹皓晴聚餐，2021年還在詹詠然貼文下互動喊話「加油加油」，詹詠然回應：「謝謝永婕美少女」，展現好交情。也有人留言勸賈永婕「拜託女神不要再挺錯人了」。