《賀瓏夜夜秀》日前因邀請大陸媒體人王志安評論台灣選舉，言談間被指是隱射民進黨不分區立委提名人陳俊翰律師，引發訕笑身障者的爭議。主持人賀瓏28日在《夜夜秀》節目中首度回應，虛心接受所有評論，表示已經向陳俊翰道歉。精神科醫師沈政男今(29日)在臉書發文強調，其實從頭到尾人家是要嘲諷民進黨，而不是身障人士，賀瓏最主要的表達就是，大家不要隨便批評民進黨，不然下場就是如此，皮要繃緊一點。

賀瓏在道歉聲明中提到，雖然大選結束，但不分區立委是有遞補機制，期待未來陳俊翰律師藉由民進黨內的安排，能以遞補方式進到立法院，為身障者爭取更多權益。如果沒有這個機會，還有另一個方式，就是2028年，大家把票投給對身障者權益付出最努力的民進黨，增加民進黨不分區立委席次，把陳俊翰律師送進立法院，「2028年《夜夜秀》會盡全力輔選民進黨！」一番話在滿滿道歉表達外，似仍埋藏一絲高級酸意味。

「不要隨便批評民進黨！知道嗎？」沈政男提到，賀瓏昨晚在《賀瓏夜夜秀》裡，回應所謂中國網紅記者冒犯身障人士事件了。他把說明與道歉，在五、六天後當成節目的一部分表演出來，而不是在被胡亂攻擊的時候就出面講話，可以說既守住了創作自由的空間，也顧及了被冒犯的人士，更傳達了脫口秀的專業尊嚴，實在非常不簡單。「你看，事發第一時間，民進黨的人怎麼說？「應該停播三個月！」這就是民進黨。」

沈政男強調，「注意了，大家不要隨便批評民進黨，不然下場就是如此！昨晚賀瓏表達的最主要說明，就是這一點。」有人說這事情牽涉所謂地獄哏，也就是拿別人的負面遭遇當笑哏，其實從頭到尾人家是要嘲諷民進黨，而不是身障人士，根本沒有要拿身障人士當笑哏。用地獄哏來談此事，真的太抬舉那些胡亂罵人的綠營人士了，從他們要人停播就知道，根本搞不清楚脫口秀與政論節目的差別。

「八年前的台灣，不是這樣，十六年前更不是！現在，你要批評民進黨與政府，皮就要繃緊一點！」沈政男直言，因為會有各種人用各式各樣的方法來弄你，讓你不敢再講。