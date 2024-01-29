吳昱廷（前排左起）、高有翔、高胥崴（後排左起）、蔡承祐帶團體寵物Fendi一同亮相。（陳俊吉攝）

全創作唱跳男團「U：NUS」推出首張專輯《途迷》大獲好評，將於2月24日舉行成軍週年演唱會。4位成員高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐，為團體吉祥寵物哈士奇「Fendi」繫上「招財」紅包討吉利，高有翔談到去年生日前夕竟弄丟愛犬Fendi的驚魂記，4人也分享各自己的新春好運秘訣及龍年展望。

吳昱廷（前排左起）、高有翔、高胥崴（後排左起）、蔡承祐帶團體寵物Fendi一同亮相。（陳俊吉攝）

「U：NUS」參加選秀節目《原子少年》勇奪冠軍，成為超人氣唱跳男團，在籌備發片的過程中，4人經常到高有翔家寫歌、開檢討會，冬至也會一起煮湯圓吃，為彼此加油打氣。高有翔的3歲愛犬Fendi是團體寵物，不僅帶來好運，更療癒人心，他說：「給他吃東西、看他傻傻的模樣，立刻轉移一天的壓力，帶來好心情。」

不料去年高有翔生日前夕約了團員及好友去他家慶生，就在晚上11點40分大家陸續抵達時，Fendi卻不見了！高有翔激動說，「我們家是一樓，可能我們回家時他太興奮，全力暴衝到路口，就消失在視線了」，在場人全員出動分頭尋找，並去警局調監視器，幸好20分鐘後在附近巷子找到。

高有翔坦言，因為沒有讓Fendi受訓練，所以喊他名字不會回來，「當下很難過，擔心是不是要失去他了」；吳昱廷也說那是他最難忘的一天，還好及時找到，他跟高有翔交情像兄弟，有一次一起看電影，高有翔送他「蝙蝠俠」，他就此帶在身上當作幸運物。

吳昱廷說，他一直很喜歡蝙蝠俠，也相信只要存在好的信念，事情一定會朝好的發展，他還說某天半夜去深山拍攝〈不歸路〉MV，心裡怕怕的，他就把蝙蝠俠帶在身上，「他在我的心裡就是保護我的角色」。

高胥崴的偶像是「蜘蛛人」，「我從小就喜歡，會買蜘蛛人的內褲穿，他讓我知道能力越大責任越重；他也是從貧民出來的，跟我很像，他就像是我的信仰。」他家中收藏有5、60個蜘蛛人，包括頭套、衣服，笑說「說不定哪天我會全副武裝出去」。

蔡承祐至今保留出生時的「小被被」，他說以前會啃它、咬到四個角都破掉了仍捨不得丟，他也自爆小時候超皮，長大才變得開朗樂觀正向，這件被子「讓我記得我是一個怎麼樣的人，提醒我保持那份純真」。

談到新年開運秘訣，高胥崴每年都會跟爸媽到金山財神廟拜拜求好運，買刮刮樂試手氣；高有翔過年必吃媽媽煮的長壽菜，還會跟朋友集資請彩券行老闆開一包新的刮刮樂來刮，曾中過1萬元大獎；吳昱廷必去高雄外婆家，大啖外婆煮的豬腳，也會跟親戚歡唱KTV；蔡承祐則先回嘉義陪爸爸捕魚，再到台中陪媽媽過年，爸爸每年都會帶他跟堂哥去河邊捕魚，一個下午可以捕到好幾十條魚。

U：NUS將於2月24日在台北兒童新樂園舉行成軍週年演唱會。（陳俊吉攝）

「U：NUS」將於2月24日在台北兒童新樂園舉行成軍週年演唱會，也將舉辦《WELCOME TO THE A-TOWN》簽唱會，第一站於2月3日在統一時代台北店，2月18日將至高雄夢時代和台中廣三SOGO和歌迷見面。

4人新年展望是「U：NUS」更上層樓，高胥崴許願：「希望明年可以得到金曲新人獎！」高有翔接話「希望我們的作品可以讓更多人聽到，更支持我們」；吳昱廷盼「龍年是我們團的一個正向的轉捩點」，蔡承祐更期許「希望我們能奠定男團的地位」。