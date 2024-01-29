金門縣警察局今日下午由副縣長李文良主(前排右六)持轄內兩位新任分局長之聯合交接典禮，即起金城分局分局長由陳盈元(前排右五)接任、金湖分局分局長則由楊志源(前排右四)接任。（于家麒攝）

金門縣警察局今（29日）下午由副縣長李文良主持轄內兩位新任分局長之聯合交接典禮，即起由原新北市政府警察局板橋分局偵查隊長陳盈元接任金城分局分局長、原台中市政府警察局第三分局偵查隊長楊志源接任金湖分局分局長；李文良期盼藉由兩人之刑事幹才發揮其所長，強化打擊犯罪能量，全力守護金門東、西半島治安及縣民之生命財產安全。

李文良表示，兩位新任分局長均經歷各級基層幹部之歷練，一步一腳印的努力並獲上級長官及各界肯定下，才有今天的成就，任內工作表現均十分優異，本次再委予重任，期能繼續推動金門治安、交通及為民服務工作。

李文良也強調，縣長陳福海把《禮記》禮運大同篇的理想境界作為施政主軸，這是縣府團隊共同努力的信念和目標，也以此來期勉警察局所有人員，雖然維護社會治安工作辛苦勞累，但卻是行善積德的志業，請大家帶著任警職的初衷放手去做，把成績做出來，回報縣民的需求和期待，爭取民眾的信心與信賴，共同創造和諧安寧的社會。

金門縣警局指出，為應警察勤、業務需要，內政部警政署就適任人選之品操學能、工作績效，及依單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整地區重要警職職務。

新任金城分局分局長陳盈元，中央警察大學刑事警察學系71期畢業，歷任內政部警政署保安警察第一總隊隊員、台北市政府警察局警員、台北縣政府警察局偵查員、新北市政府警察局巡官、警務員、警務正、專員及隊長等職務。

新任金湖分局分局長楊志源，中央警察大學刑事警察學系68期畢業，大葉大學管理學院研究所碩士，歷任內政部警政署台中港務警察局警員、彰化縣警察局偵查員、分隊長、警務員、隊長、內政部警政署刑事警察局偵查正、台中市政府警察局專員、組長及隊長等職務。