台中太平區驚傳詐騙車手黑吃黑，1名車手取得80元贓款秒被兩名男子搶走，監視器畫面顯示2名男子是徙步走到超商。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區驚傳詐騙車手黑吃黑，1名27歲許姓女子下午向太平警分局報案，指稱在新平路3段一超商門口被2名男子搶走裝有80萬元現金的背包，唯許女對為何攜帶大筆金額支吾其詞，經警方追問她說是網上應徵工作依指示取錢、交款即可獲酬勞，80萬元原為70歲翁姓女子交付要投資的款項。

台中太平警分局今（29日）下午2點接獲許女報案，指稱80萬元現金被2名不明男子搶走，經警方調查，訝然發現許女疑似詐團車手，她依指示搭乘計程車到指定地點，收取被害人翁女子交付款項，未料還沒向上手交錢，疑遭集團成員黑吃黑。

經警方追查，循線查出被害人翁女疑遭詐騙集團成員以投資股票、高額獲利為由，騙取交付80萬元，渾然不覺遭騙，交付款項後即離去，等到員警上門後，才知悉竟遭騙，頓時不知所措，完全不敢相信。

太平警方調閱超商附近監視器，發現2名男子以徒步方式走到超商搶取許女背包，目前已鎖定特定特徵及人車，將儘速查緝到案，俾利釐清案情。另許女部分，依涉嫌詐欺罪嫌移送偵辦。

太平分局呼籲，民眾理財投資應多加查證，若遇到有稱「投資高報酬」、「穩賺不賠」、「無風險」等誇大不實訊息，應該提高警覺，或隨時撥打165反詐騙專線或110報案向警方求證。