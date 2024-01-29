債券資產在歷經2022、2023年的困難時期後，使得許多投資人目前對債券資產處於信心不足的階段，但先機環球系列基金固定收益主管Matthew Morgan29日來台時指出，現在股債價格已反應經濟軟著陸的情況，但其實先機環球預期硬著陸機率大，今年預期美聯準會將啟動降息，有利債市，對債券投資人來說，2024將是最佳進場時機，今年「債優於股」。

為何會異於市場看法認為美經濟會「硬著陸」？Matthew Morgan指出，聯準會將利率拉高至5％以上，一定會對經濟產生限制性影響，現在沒有硬著陸主要是因為2022年、2023年因為疫情政府撒了很多錢、祭出許多財政政策，且美勞動市場、消費支出都有韌性，因此未來三年到期債務部位還沒太大。未來若是硬著陸，降息幅度會加大，因此目前會加碼配置存續期至8.5年。

為何認為債優於股？Matthew Morgan認為，目前美股已創歷史新高，未來上漲空間小，而現在新興市場債、非投資等級債在內的高收益類型債券資產，其年化收益率也高於預期的12個月內股票股息收益，因此，相對於可能受到經濟衰退衝擊的股票資產，債券資產相對具有投資價值，未來利率下降的話也是債券較有表現機會。

Matthew Morgan表示，與市場看法不同的是，先機環球預估今年全球會面臨嚴重的硬著陸風險，因此央行有可能將以比預期更快的速度實施貨幣寬鬆政策，且降息幅度也會比預期的大，因此看好債券資產優於股票資產。

Matthew Morgan指出，許多新興市場債和非投資等級債的殖利率都達到兩位數。雖然在經濟衰退時期，債券資產的價格會有較高的波動，導致部分債券發生違約的風險，但只要能做好正確的信用研究，承擔部分風險而獲得了良好的報酬率，仍是一筆划算的投資。

Matthew Morgan表示，在經濟衰退的環境中，高殖利率和高存續期結合的債券種類仍是具有相當的投資價值。新興市場債的殖利率具有吸引力，但也有利於減輕全球經濟放緩的潛在風險，新興債中偏好強勢貨幣。

新興市場央行像是巴西、墨西哥債的息收好，且經濟放緩時會有龐大降息空間，在應對通膨方面的表現比已開發市場央行好得多。一些國家的實際利率非常高，基本利率遠高於通貨膨脹率。另外，拉美、印尼、南非、南韓也有些投資機會，都可能創造更好的投資回報。

Matthew Morgan表示，持續看好新興市場債，尤其是電信、公用事業、銀行等產業。基本面穩健的企業或受益於近岸外包等全球主題的國家，都是看好的標的。關鍵是，與20年前相比，新興市場國家更健康，當地債務更多，國內資產基礎更強大。目前沒有任何大陸曝險部位，因為大陸有政治疑慮、人口老化，資產負債表也沒有透明度，因此2022年4月就獲利了結了。