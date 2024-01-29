有環保團體指控，三接（第三座液化天然氣接收站）工程導致漂沙嚴重，珊瑚藻礁岌岌可危，台灣中油公司今(29日)對此澄清，漂沙現象施工前就存在與三接工程無關，另外，根據長期監測，柴山多杯孔珊瑚所在地面積絕非環團所言縮小，未來會做更精準量測，以確實掌握當地生態與環境變化。國民黨立委當選人羅智強質疑，民進黨採取錯誤能源政策，大量使用天然氣發電，總統蔡英文曾喊的藻礁永存恐淪為「藻礁永埋」。

「蔡英文的藻礁永存，變成『藻礁永埋』！2024以後，果然不關她的事？」羅智強今(29日)在臉書發文指出，中油第三天然氣接收站工程影響藻礁生態，台灣生態學會空拍照片顯示，三接工程漂沙嚴重，突堤效應明顯，藻礁岌岌可危。中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫指出，三接工程破壞原本的平衡，突堤效應造成明顯漂沙被改變，預測該區域未來應該會被埋掉。

羅智強提到，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政去年底與中油、海洋大學等單位到桃園大潭藻礁G2區會勘，發現一級保育類「柴山多杯孔珊瑚」22個點位中有2處消失，大部分面積都縮小。潘忠政指出，中油近2年不斷宣傳三接工程非但不影響生態，反而讓生態更豐富，但實際上，三接沉箱作業攪動海底礫石，細沙堵塞珊瑚呼吸孔，導致珊瑚逐漸死亡，生長面積也逐漸縮小。

羅智強強調，民進黨錯誤的能源政策，大量使用天然氣發電，讓全民背負高昂的發電成本，火力全開也導致溫室氣體排放高居不下，天然氣接收站工程更危害珍貴藻礁生態。環團雖曾發起「珍愛藻礁」公投，要求三接工程遷離藻礁海域，但因民進黨修法將公投與大選脫鉤，壓低公投投票率，使得「珍愛藻礁」在內的四大公投有效同意票皆未達到門檻。

羅智強表示，「新國會即將上路，我主張修法延役核電廠，糾正錯誤能源政策，並修《公投法》把被民進關入鐵籠的公投放出來，讓公投能與大選合併舉行，打破鐵籠還權於民！」