大陸再有軍工巨頭捲入火箭軍腐敗案！大陸央視《新聞聯播》報導，政協第14屆全國委員會第13次主席會議29日在北京召開，審議通過了關於撤銷前中國運載火箭技術研究院長王小軍政協第14屆全國委員會委員資格的決定，提請第5次常委會會議追認。

據悉，此前中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科技集團副總經理王長青已被撤銷全國政協委員。

據大陸《北京青年報》微信公眾號「政知見」表示，公開簡歷顯示，王小軍出生於1969年4月，碩士研究生畢業於國防科技大學飛彈設計專業，博士研究生畢業於一院飛彈設計專業。其曾擔任長征7號運載火箭總指揮，還曾任中國運載火箭技術研究院長。

據官網介紹，中國運載火箭技術研究院，又名中國航太科技集團有限公司第一研究院，成立於1957年11月16日，隸屬於中國航太科技集團有限公司，是中國大陸航太事業的發祥地，是大陸歷史最久、規模最大的飛彈武器和運載火箭研製、試驗和生產基地。

2023年1月，王小軍成為第14屆全國政協委員。公開資料顯示，2023年2月，王小軍曾以「中國運載火箭技術研究院院長」的身分在《人民日報》刊文。去年6月，王小軍還曾在湖南省公開露面。但公開報導顯示，王小軍已多日未公開露面，火箭院院長也已換人。