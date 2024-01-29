微風DIAMOND LOUNGE餐飲饗宴，不定期更換菜單，即日起至2月29日與IVY GAREND合作，推出融合日式元素並呈現日義法結合的精緻菜色。（微風提供）

近年國人消費大噴發，信用卡刷卡金額屢創紀錄，2023年全年簽帳金額更可望突破4兆元，其中光是百貨聯名卡的消費就高達4000億元，最受消費者青睞。而微風與聯邦銀行長達20年合作的「微風聯名卡」將在2025年1月31日到期，近期這張百貨業界中含金量最高，且流通數高達50萬張的百貨聯名卡，將成為繼好市多聯名卡之後，消費市場的一大焦點。

特殊檔期期間，微風曾有過單次消費高達3000萬元至7500萬元的驚人紀錄。（微風提供）

微風聯名卡的卡友群體，一直以來都以高消費力聞名，這也讓其他銀行紛紛看好這塊市場，希望透過發行聯名卡，來吸引更多的高端客戶，在特殊檔期期間，更曾有過單次消費高達3000萬元至7500萬元的紀錄，讓市場為之震驚；檔期期間平均客單消費8萬元至12萬元，其中更維持50位以上百萬顧客，消費千萬元顧客高達10位；目前市面上流通卡別大約50萬張，這樣的數據也充分顯示，微風聯名卡的卡友不僅消費力強大，且層次豐富。

透過微風聯名卡消費達門檻，並成為Breeze Rewards鑽石琉金等級會員，持卡人可享專屬的DIAMOND LOUNGE休憩，和品味米其林餐廳聯名特殊餐點。（微風提供）

高消費力的卡友群體也代表著商機，除了卡友們散發出的強大消費潛力之外，聯名卡其獨特的福利和回饋也不能少，其中，微風聯名卡的獨特之處包括停車優惠，持卡人可免費停車3小時，是目前百貨業者唯一時數最高。另透過微風聯名卡消費達門檻，並成為Breeze Rewards鑽石／琉金等級會員，持卡人還可享專屬的DIAMOND LOUNGE休憩，和品味米其林餐廳聯名特殊餐點等，這些特殊待遇讓微風聯名卡在眾多百貨聯名卡中脫穎而出。

微風聯名卡卡友享有兌換免費咖啡服務。（微風提供）

微風與聯邦銀行長達20年合作的「微風聯名卡」即將到期，百貨業界中含金量最高的聯名卡，將成為繼好市多聯名卡後，消費市場的一大焦點。（微風提供）

不僅如此，微風聯名卡主打回饋及權益，更是讓其他銀行望塵莫及：包含在特定檔期，卡友可獲得額外的現金回饋、每日兌換免費咖啡，及每周購物日消費最高可享85.5折，這些更具競爭力的折扣優惠，吸引了眾多購物愛好者，也讓微風聯名卡所提供的各項優勢，在市場中引起廣泛關注。

微風百貨聯名卡的優勢和吸引力，不僅為卡友提供了豐富的消費體驗，也引起了多家銀行的重視，隨著2025年01月31日與聯邦銀行聯名卡到期日臨近，這場牽動50萬張高消費族群的信用卡勢必成為一大焦點，一場百貨聯名卡大戰即將在市場展開。