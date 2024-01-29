city’super日本A5和牛紐約客火鍋肉片200g，買1送1優惠價2024元。（city’super提供）

頂級超市龍年福袋大年初一開賣，500元～599元就可購得經典進口食品、零食、油品等食材，總價值至少1500元以上，還可再抽法國餐廚、購物抵用券等，另搭配年貨商機還有百樣商品買1送1。

Mia C’bon新春開運福袋，大年初一2月10日販售，含6款進口商品，599元。（Mia C’bon提供）

city’super龍年福袋全台限量近1000個，將在2月10日大年初一於全台8家門市現貨販售，售價500元，有高達20%高回饋，內含必囤的經典異國零食、飲料、主婦最愛的進口油品、調味料等食材，例如Calbee薯條三兄弟、味樂家的幸福高湯、澳洲PLENTY冷壓紅花籽油、日東皇家奶茶等，福袋總價值近1800元。另再加碼抽市值1680元的法國餐廚Le Creuset迷你烤盅、市值480元的日本京瓷KYOCERA陶瓷削皮刀，及city’super 500元抵用券等。

同時搶攻年貨商機，city’super即日起至2月9日滿1500元送150元抵用券、滿5988元送限量龍寶撲滿；即日起至2月14日推出百樣商品1+1優惠，首推日本A5和牛紐約客火鍋肉片，200g買1送1優惠價2024元、city’super獨賣日本和歌山的龍飛鳳翔有田產蜜柑果汁，720ml原價500元、特價399元、雙瓶入750元。

Mia C’bon集結團圓好菜，包括五星頂級龍蝦刺身、生帝王蟹腳、日本皇室御用和牛等美饌。（Mia C’bon提供）

Mia C’bon首次推出集點換購活動，合作義大利美型家電Giaretti，即日起至2月29日。（Mia C’bon提供）

家樂福旗下Mia C’bon新春福袋2月10日大年初一開售，全台限量1500袋，售價599元，內附6款進口商品，如一蘭拉麵直麵、三光米財源廣進米、日清芥籽油等，總價值1500元以上，每人限購1袋。

Mia C’bon開辦團圓好菜，包括應景的五星頂級龍蝦刺身、生帝王蟹腳、十得私廚迎春佛跳牆，及日本蜜柑、熊本草莓等。此外，Mia C’bon也首度在新年期間推出集點換購，合作義大利品牌Giaretti美型家電，活動即日起至2月29日，單筆滿499元即可獲得1點、集滿3點起加價購兌換。