對於許多學生來說，醫師的高社經地位可能是吸引他們選擇醫學系的主要原因，不過一位成大醫學系畢業的男醫師近日吐露心聲，「我這生最後悔就是選到醫學系」，希望重考班可以別再獨尊醫牙，貼文曝光後獲得不少過來人共鳴。

原PO在Dcard發文表示，當年他參加重考班、選擇指考，幸運的考到89.6的高分，「頂標才6開頭」，然後就被重考班洗腦選擇了成大醫學系，沒想到卻從此開始地獄般的人生，身心狀況都因為長期處在高壓環境而瀕臨崩潰，「我這生最後悔就是選到醫學系，結果現在頭洗下去太久糟糕了」。

原PO指出，「醫學系真的是非常非常差勁跟糟糕」，希望重考班可以尊重孩子們的多元發展，像是電資法商等各種一類、二類學系，只要學生金榜題名就該刊登榜單恭賀、請學生傳承經驗，「不要只獨尊醫牙」，為了自己的榜單利益對學生洗腦。

對此，許多網友紛紛回應，「我想會不信邪的都是低年級學生或重考生」、「公費醫更地獄1000倍」、「沒興趣的話，硬念醫學系真的會很痛苦。同理，可以套用到任何校系」、「要是能重來我一定選財金，太晚發現興趣所在了」。