自疫情解封後，國際旅遊人數逐漸回溫，就有網友認為出國旅遊好像變成普世價值，好奇如果不考慮金錢跟時間的限制，會有人不喜歡出國的嗎？貼文引起熱議，許多人表態認同不愛出國，也討論不喜歡出國的原因。

一名網友在PTT八卦板發文表示，最近看到周遭朋友陸續出國旅遊，在社群平台發布各種出遊照，自己好生羨慕，「好像出國玩是一種普世價值」，也好奇真的會有人有錢有閒，會選擇做其他娛樂，而不喜歡出國嗎？

貼文引起討論，不少人紛紛表態，「整天把出國當唯一，很可笑」、「有啊，就是喜歡待在家」、「夠有錢的不用出國就能爽啊」、「我連去別的縣市都懶了還出國，好麻煩」、「女生朋友群都愛出國，男生群不太知道」、「出國一次好累，每次回來都超狼狽」、「很佩服常出國不怕麻煩的人」。

在眾多留言中，不喜歡出國的人其實不少，「有啊，認識好幾個，就單純在台灣更爽」、「認識應該很有錢的大哥，他都玩很貴的自行車，沒看他把出國當興趣，都在騎台灣」、「有認識喜愛打麻將勝過出遊的阿姨」、「以娛樂來說，看片打電動還是比較快樂」、「我家人就是，賺一堆錢覺得出國是浪費」。

還有網友認為是考量健康因素，「沒辦法在飛機上廁所，飛航時間超過8h就會焦慮」、「出去到外地不是烙賽就是便秘，而且我坐車還會暈車，出遠門根本自找罪受」、「很多好嗎，一堆出國水土不服覺得冷」、「一堆老人不愛出國，基本也是怕出了狀況不好處理」。