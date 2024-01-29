新光人壽增資喬不攏，兩派人馬對增資看法不同，不斷對外放話，新光金創辦人、名譽董事長吳東進表示，應向大股東募資才是正途；不過，新光金新經營團隊晚間卻發聲明稿呼籲，吳東進應謹言慎行、自律自重，大股東應依循合法管道，由所指派的法人董事代表參與公司經營，切勿再透過媒體或幕僚放話干擾公司營運，以充分落實主管機關對大股東不得干政之規範精神，聲明稿的火藥味十足。

新光金控團隊解釋，過去數年對股東募資金額已累積高達數百億元，如今新光金股價仍低於票面，顯示過去動輒以低於票面金額向股東募資的作法，是股價長期萎靡不振的原因，且募資作法未能成功扭轉公司的經營困局，傷害全體股東權益甚鉅。因此，新光金控規劃對新光人壽增資的資金來源時，對全體50多萬名股東的募資應為最後選項，注意時機與經營改善程度，才能發揮最大功能。

新光金控強調，對新光人壽增資是法定義務，目前已委請外部顧問公司協助，積極研議可最終解決新光人壽問題之各種可能方案；新光金26日舉辦董事會，針對主管機關來函要求內容正式提案報告，董事們充分溝通，亦有共識協助人壽解決問題，重申新光金控增資新光人壽僅是手段，新光人壽能在2026年接軌ICS前，RBC達標200％才是目的，強調團隊從未反對或阻礙對人壽子公司之增資。